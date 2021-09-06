板橋某幼兒園教保員確診，新北市匡列50多名幼兒與教職員工， 新北市議員江怡臻今在議會詢問最新PCR結果，市長侯友宜表示，這次新增8幼兒與1名家長染疫，目前所有匡列者從居家隔離改為全數送防疫旅館，會持續追查到底感染源為何。
侯友宜說，中午12時30分匡列者40名PC結果出爐，有8名幼兒與1名家長採檢陽姓，會持續追查誰到底誰是最早感染源，今天下午把所有學生、老師以及家長們擴大匡列。
侯友宜也說，家長也陪同孩子到防疫旅館，相關足跡有必要會公布，目前尚不確定與機師事件是否有關，市府會持續疫調中。
板橋某幼兒園教保員確診，新北市匡列50多名幼兒與教職員工， 新北市議員江怡臻今在議會詢問最新PCR結果，市長侯友宜表示，這次新增8幼兒與1名家長染疫，目前所有匡列者從居家隔離改為全數送防疫旅館，會持續追查到底感染源為何。
侯友宜說，中午12時30分匡列者40名PC結果出爐，有8名幼兒與1名家長採檢陽姓，會持續追查誰到底誰是最早感染源，今天下午把所有學生、老師以及家長們擴大匡列。
侯友宜也說，家長也陪同孩子到防疫旅館，相關足跡有必要會公布，目前尚不確定與機師事件是否有關，市府會持續疫調中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。