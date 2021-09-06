板橋某幼兒園教保員確診，新北市匡列50多名幼兒與教職員工， 新北市議員江怡臻今在議會詢問最新PCR結果，市長侯友宜表示，這次新增8幼兒與1名家長染疫，目前所有匡列者從居家隔離改為全數送防疫旅館，會持續追查到底感染源為何。

侯友宜說，中午12時30分匡列者40名PC結果出爐，有8名幼兒與1名家長採檢陽姓，會持續追查誰到底誰是最早感染源，今天下午把所有學生、老師以及家長們擴大匡列。

侯友宜也說，家長也陪同孩子到防疫旅館，相關足跡有必要會公布，目前尚不確定與機師事件是否有關，市府會持續疫調中。