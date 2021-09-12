因應新北幼兒園群聚案，北市3所國小及4所幼兒園進行預防性停課，採檢902名師生及家人，採檢結果全數為陰性。加上松山區2間國中及中山區國小，總共6校4園1300人13日恢復上課。

北市教育局指出，北市3所國小（南港區、中正區、大同區各1所）及4所幼兒園（南港區1所、中山區1所、中正區2所同校區），陸續於9月7日、9月8日起開始進行預防性停課，陸續採檢902名師生及其家人，採檢結果全數為陰性，因此於9月13日午夜12點解除隔離。13日起到校正常上課。

另外，教育局表示，松山區某確診國中生經定序結果為Alpha變異株，第2次採檢陰性，松山區2間國中及中山區國小原訂預防性停課至9月14日，除第一層接觸確診者之學生應繼續隔離之外，將調整自9月13日恢復上課。

另外仍有文山區1所國中、1所幼兒園共191人仍持續預防性停課至9月14日。