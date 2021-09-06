新北幼兒園今(6)日有8名幼童確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，可能還有更多人確診，為未來疫情投下變數，由於該幼兒園晚上還有補習班，接觸者恐再擴大。對此，名醫沈政男直言，大家不必恐慌，只要把疫調匡列與隔離那一套趕緊施展開來，其實病毒還是可以被圍堵。

國內今新增9例本土，個案分布都在新北市，包括新北一所幼兒園8名幼童，還有一名為幼兒的母親，感染源應為幼兒園老師(案16129)，其丈夫也在9月1日發病，目前共匡列9名職場接觸者。更令人擔心的是，由於該幼兒園晚上還有補習班，因此陳時中呼籲新北市政府除了對上午的人員實施每一家庭的匡列採檢外，晚上的人員也要同步進行，初步判斷，陽性個案可能會愈來愈多，相關疫調正在進行中。

消息曝光後，沈政男6日在臉書撰文表示，他解讀，7月下旬，三級警戒解除，幼兒園與安親班也跟著開放了。也就是說，在幼兒園開放沒多久，病毒就傳進了新北這家幼兒園。傳到現在至少一個月，大家可以看看總共傳了多少案例？

他分析，除了今天這9例，應該還有家長以及其他人陸陸續續會確診，但，即使如此，R值仍是不高，才會這麼久才爆發。當然另一個遲遲沒有爆發的因素是幼兒染疫後幾乎都是無症狀。換句話說，新北這家幼兒園早在一個月或更早前就已成了感染窩，但因為大家有在防護，因此病毒只能壓抑地傳播，傳了幾個禮拜以後才變大。所以說，這是一個沉默感染窩。而沉默二字，乃因防疫做得還不錯，其實是社區防疫強度的證明。

沈政男續指，然而，幾個禮拜下來，足以讓病毒複製好幾個周期期，因此，到底在社區傳了多廣多遠，確實會讓大家擔心。只是，從一個月來新北新增案例持續下降，以及社區廣篩幾乎都是零來看，病毒並沒有傳得太廣太遠，否則早就有更多新增案例了。

但，如果要做一個大膽假設，你也可這麼猜測：新北一個多月來為什麼一直有零星案例出現，要斷不斷？是不是新北幼兒園這個沉默感染窩是一個輻射病毒的圓心？可以嘗試把幼兒園確診家長的足跡跟這一個月來新北確診者兜攏看看。此外，如果是一個月前幼兒園就有疫情，那麼，當然不是delta變種，現在，大家不必恐慌，只要把疫調匡列與隔離那一套趕緊施展開來，病毒還是可以被圍堵。