感情是兩個人互相信任、互相支持的存在，一旦有一方不專注於此，自然會越愛越失衡，即便有人認為只要對方肉體不出軌，精神背叛也只是一時的，但《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，在背叛他們之前，請先做好「永遠不會被原諒」的心理準備，就算是精神出軌他們也絕不接受。

巨蟹座：

面對消逝的愛情，巨蟹座就算痛苦也會黯然接受，不過若是讓他們知道，對方在這段戀愛關係中，早已在精神上背叛自己，那麼他們就會忍無可忍，直接翻臉。因為他們認為，這種行為非常可惡，不僅是一種欺騙，更是一種傷害，他們一秒也不想再跟對方有所瓜葛。

獅子座：

獅子座對精神背叛零容忍，最討厭腳踏兩條船的人，因為他們認為愛情應該是唯一的，無論別人有多優秀，都不該有任何非分之想。若是他們知道另一半精神出軌，就算對方不斷哀求原諒，也絕對不會接受，甚至覺得眼前的人無比噁心。

天蠍座：

天蠍座發現另一半心裡有別人時，會很生氣，但更氣的是自己，覺得自己所有的付出就像是傻子一樣，高傲的他們絕對不可能輕易原諒對方，就算分手後療傷期很長，他們也會果斷離開這段關係。

摩羯座：

摩羯座有感情潔癖，絕對不可能接受精神背叛，他們認為愛情就應該是乾淨無瑕的，這樣兩個人的感情才能長久，若是對方有了其他的想法，再勉強繼續下去，終究是場笑話，無論對方如何挽留，他們也不會再吃回頭草。