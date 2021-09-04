星座運勢網站「星座上上簽」分析，摩羯座、白羊座、水瓶座在2021年底前轉職運不佳，摩羯座、白羊座本身離職的動力就不高，水瓶座則是難以找到喜歡的工作，因此年底前還是留在本來的工作崗位較佳。

▍1.摩羯座

摩羯座年底前工作容易遇到挫折，很多即將完成的案子突然出狀況，讓人措手不及，不過性格穩重的摩羯座會冷靜看待，努力的處理好手邊的事情，不讓這些問題影響工作進度，他們認為目前的工作雖然辛苦但是很適合自己，如果進入新的職場還要花時間適應，因此跳槽的意願不高，若是有機會找上門，也傾向於婉拒對方。

▍2.白羊座

白羊座平時看起來無憂無慮的，不過面對工作卻常常感到很煩惱，尤其是換工作這件事，他們一方面希望有更好的發展，另一方面又不想要脫離舒適圈，2021年底之前白羊座跳槽的機率很低，因為他們本來就很習慣目前的工作環境，加上工作上出現貴人相助，能做出亮眼的成果，獲得前所未有的成就感，在這種狀況下更不可能離職了。

▍3.水瓶座

水瓶座喜歡多采多姿的生活，無法忍受平淡，常常會聽到他喊著要離職，不過待最久的也是他，水瓶座很難找到真正符合自己心意的工作，往往是用騎驢找馬的心態在求職，2021年底前水瓶座如果有跳槽打算將會遇到重重困難，很難順利找到喜歡的工作，反而在原本的職位容易發揮專長，爆發強大的力量，讓長官和同事都刮目相看。