想知道一個人值不值得長久交往，絕非只靠嘴上功夫，實際行動才是觀察重點，搜狐網命理專欄點名，金牛座、巨蟹座、天秤座的男性是行動派好男人，他們有著異於常人的貼心特質，加上個性大氣，總是全心全意對另一半付出，從來不求回報，非常可靠又老實。

▍1.金牛座

金牛男個性認真老實，做人做事非常有責任感，他們追求穩定的家庭，會發自內心照顧另一半，不會計較回報，只會拚命讓一家人都過上衣食無虞的好生活。金牛男很疼老婆，雖然有點大男人主義，但他們是百分之百的行動派，只要答應了就會說到做到，從來不紙上談兵，即使伴侶沒有開口要求，他們也會主動扛起自己該承擔的責任，跟他們談戀愛都會很長久安穩。

▍2.巨蟹座

一般男性容易給人粗枝大葉的印象，但巨蟹男的個性卻異於常人，相當細膩貼心，會在生活中處處留意另一半的需求，給予很多幫助，同時溫柔地照顧對方，光是這點就讓許多女性被融化。雖然巨蟹男不是事業型的男人，但他們非常顧家，對伴侶誓無二心，不論結婚多久都會努力守護著家庭，是願意死心塌地付出的好男人。

▍3.天秤座

天秤男性格溫和有禮貌，天生就會照顧人，因此人際關係良好，非常受歡迎，面對他人的無理取鬧，他們都會盡量忍讓包容，不會跟著失控、亂發脾氣，只會理性溝通、講道理，展現寬容的一面。但他們天生風流，在單身時，總是跟身邊的異性們保持著曖昧關係，因此風評並沒有很好，唯有脫單之後，天秤男才會變專情，全心全意為另一半付出。