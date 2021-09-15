一般人在與人相處時通常不會帶給彼此太大的壓力，畢竟社交上以和為貴，沒必要彼此磕磕絆絆，但有些星座雖然沒有惡意，甚至還相當友善，卻會帶給他人壓力，星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團點名，白羊座、雙子座、獅子座、處女座、天蠍座的人總會給身邊的人帶來莫名的壓力，雖然他們本身沒有惡意，但是相處起來總讓人有點喘不過氣。

▍1.白羊座

平常的白羊座直爽沒心機，相處起來相當暢快，但如果與白羊座一起工作，就會立刻理解他上榜的原因，他們很自我，不會考慮到其他人的難處，總是預設大家都跟他的狀況差不多，接著他的急性子就會發威，開始不斷的催促同事、下屬，甚至說出傷人話語，雖然他們事後會後悔，但也不知道該怎麼修補關係，只好像小孩撒嬌般找你嬉戲，讓人生氣又無奈。

▍2.雙子座

雙子座聰明、理性，想法多變靈活，反應快速，但這些特點猶如雙面刃，有時會帶給他人壓力，因為雙子座實在太聰明了，會讓其他人覺得自己相形見拙，他們反應很快，跟他們討論事情時，常常聽到連珠炮般的推理分析，讓人沒有回嘴的餘地，雙子座相當好辯，不顧他人感受，也缺乏同理心，若想要與他和平相處，只要適當的提醒，雙子座就會恢復正常，緊張的關係將能夠和緩、軟化。

▍3.獅子座

獅子座給人的壓力是非常直接的，他們平常開朗、積極，容易與人打成一片，但如果他開始重視你，壓力就來了，因為獅子座對自己重視的人要求非常高，希望你把事情做到最好，如果達不到要求，他們可能會真的發火，但你會知道他們是為你好，只是用錯方法，加上天生比較火爆的脾氣，難免常常和朋友、家人發生衝突，讓人壓力很大。

▍4.處女座

處女座帶來的壓力與獅子座相反，他們對自己有著極高的要求，像是時間規劃要精確、事情要做到極致、家裡要乾乾淨淨，處女座的個性不會刻意要求他人也要做到如此高的程度，但在他們身邊，你可以感受到自己如果沒有達到標準，他們的內心會暗自的譴責你，縱然嘴上說沒關係，但是總能感受到間接又強烈的壓力。

▍5.天蠍座

天蠍座表面相當和善，甚至太過客氣，但相處久了你會發現，他們對身邊的人自有一番評價，若是面對內心評價高的人，他們會敞開心胸，評價沒那麼高的，就充滿防備心，當然，天蠍座不會讓你感到不舒服，表面功夫樣樣不缺，但就是會讓你覺得無法跟他有深入的來往，於是感到壓力，但其實天蠍座本意並非如此，有時候放輕鬆做自己，反而能獲得他們的好感。