下周二（21日）是一年一度的中秋節，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，生肖屬羊、猴、雞、豬、龍的人將在中秋節財運大噴發，另外，老師更公開各生肖的開財運妙招，只要照著做，就有機會招來好運，順利賺大錢。

▍Top5 生肖羊

屬羊的人會迎來偏財降臨，倘若你發現身邊有不錯的投資標的物，就可以好好投資，有機會賺到錢，無論是股票或基金都能有很好的投資報酬率。小孟老師分析，屬羊的人可在書桌抽屜擺放五帝錢，能讓你充滿帝氣。

▍Top4 生肖猴

屬猴的人過去被套牢的資金或股票都能上漲，想要買房的話，有機會用便宜的價格購入好屋，倘若你曾經與他人有財務糾紛，也都能獲得解決。小孟老師建議，屬猴的人可在房間裡擺放紅色的地墊，象徵走鴻運，步步高升。

▍Top3 生肖雞

屬雞的人終於揚眉吐氣！過去你一直感嘆懷才不遇，不知何時才能有加薪機會，好在機運來臨，中秋節前只要主動跟主管要求，就能獲得加薪機會，想轉業的人也能談到比目前公司更高的待遇。小孟老師表示，屬雞的人可在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，並在元寶下寫上你的姓名及生日，就能好運不斷。

▍Top2 生肖豬

屬豬的人會憑藉著你的智慧與智商得到想要的財富，小孟老師表示，倘若你想讓自己的運勢更好，不妨到異鄉走走，不僅能轉運，還能發現不錯的新興行業，對於想創業的人非常有幫助，說不定你會因此變成千萬富翁。屬豬的人可在家中廁所擺放黃色或金色的衛生紙盒，每抽一張面紙，就象徵「抽一張鈔票」。

▍Top1 生肖龍

屬龍的人財運最旺，工作上業績會突飛猛進，超越以往，除了財運攀升之外，也會出現很多賺外快的機會，然而這些好成績都是你過往辛苦努力累積出來的結果。小孟老師表示，屬龍的人可在紅包袋上畫個圓圈，並在圓圈裡寫上自己的姓名及生日，最後放於床下，即可招來好運。