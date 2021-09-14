人各有命，每個人的機運都不同，有人年紀輕輕就賺進第一桶金，也有人是在跌跌撞撞之中，獲得有別於錢財的智慧。星座塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，出生於以下9大年分的人在中年之後會越來越有錢，有機會過上衣食無虞的好日子。

▍出生年1972、1982、1992：晚年有財，財富可期

出生於「1972、1982、1992」3大年分的人，你們在年輕時一步一腳印打下事業基礎，雖然看似比較慢，賺到的錢僅能養家餬口，令旁人有點著急，不過你們心裡清楚明白，流過的汗水不會白費，唯有默默耕耘技能，讓自己的能力無法被取代，才能換來美滿的成果，這是你們致富的優勢與關鍵。在中年時期，豐富的經驗會漸漸轉化成金錢，你會懂得如何與錢財共處，也很會投資自己，有機會讓你成為真正的有錢人。艾菲爾老師指出，生於1992年的人，目前可能還在摸索階段，看不清楚未來的方向，建議可以多向1972及1982出生的長輩或朋友學習。

▍出生年1975、1985、1995：權利在握，無人能擋

出生於「1975、1985、1995」3大年分的人，在年輕時總帶著一股衝動向前衝，撞得頭破血流卻空手而歸，所幸你的身邊會有貴人，在你衝動行事前，協助分析事情的利弊好壞，以及後續結果及影響，讓你可無後顧之憂地開創事業。經過歲月的洗禮之後，你已經懂得如何運籌帷幄，利用既有的資源與人力達到目標。即使遇到困難，你天生自帶無畏且樂觀的態度，加上無人能擋的行動力，能在眾多競爭者中脫穎而出，同時在中年之後，你也明白與時俱進的道理，懂得向他人取經，在新的時代中找到商機，財富自然隨之而來。艾菲爾老師提醒，生於1995年的人，如果正處於向前衝的狀態，可多向1975、1985年出生的長輩朋友請教，有機會得到意想不到的收穫。

▍出生年1979、1989、1999：聲名遠播，能獲殊榮

出生於「1979、1989、1999」3大年分的人，你們從小就與眾不同，習慣不按牌理出牌，對於各項事物都有一套自己的見解，在他人眼中顯得有點古怪且格格不入，曾過上一段不順遂的日子。不過，這也是你最強大的地方，你不隨波逐流、不盲從大眾而活，反而能夠專心研究自己有興趣的領域，在中年的時候，將能從你嶄新的的視角出發，透過經營網路、出書或是其他傳播方式，成功發展出能引發話題的新事業，錢財自然蜂擁而至。艾菲爾老師表示，生於1999年的人，若你總苦惱著為何懷才不遇，可向身邊出生於1979、1989年的朋友提問，他們可望替你突破盲點，點亮一盞明燈。