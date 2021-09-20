每個人的運氣會隨著時間、環境而跟著改變，有些壞運只要熬過了，就能夠迎接好運。《搜狐網》近日發文分享，金牛座、處女座、天秤座和雙魚座的人，在9月結束前就能夠時來運轉，壞運全部退散。

1、金牛座

金牛座雖然不是特別厲害的人，但始終明白一個道理，那就是所有的困難都只是暫時的，只要把自己的實力變強，就沒有任何克服不了的事情，正是因為這股信念，讓你們熬過了最艱難的時光，在9月結束以前就能轉運，過去幸運的事幾乎都和你們無關，但現在開始會慢慢降臨到你們身上。

2、處女座

處女座之前在愛情中受到許多傷害，你們為對方付出了很多，到最後卻只是一場空，幸好這樣的壞運並不會持續太久，9月結束以前你們就能夠時來運轉、迎接好運，雖然之前在感情方面都挺倒霉的，但不久後你們就會擁有甜甜的戀愛，在不經意間和自己命中注定的對象相遇。

3、天秤座

天秤座過去幾個月以來都處於瓶頸期，狀態一直很低迷，不知道該怎樣才能突破，就算已經非常努力了，還是達不到預期的結果，讓你們開始質疑自己的能力，不過在9月結束以前，這種低迷的狀態就會解除，各方面都能夠恢復正常，你們也可以明顯感覺到自己的運勢正在好轉。

4、雙魚座

雙魚座被人誤會的時候，通常都不會過多地解釋，認為會相信自己的人就會相信自己，不相信的人說再多也沒有用，所以過去這幾個月，雙魚座都在默默承受這些壓力，整個人的精神狀態也變得很不好，幸好這一切在9月結束前就會徹底結束，當誤會解除的時候，大家就會開始想辦法來彌補你們。