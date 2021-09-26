第三屆台中市購物節效益驚人，市府根據中華經濟研究院研究報告指出，去年台中購物節帶動全國總體經濟產值效果約175.17億元，創造的經濟效益有近51％發生於台中在地，且購物節每創造1元消費，就可帶動2.11元產值，帶動店家響應拚經濟。

台中購物節將登場，今年瞄準中央振興券千億商機，招募往年夥伴企業回歸，麗寶集團再度合作推出壓軸最大獎千萬好宅，龐大商機吸引來自各領域的合作夥伴。

經發局指出，去年購物節期間消費金額衝破90億元，帶動經濟效益超過360億元佳績，更創造一年4702人次的就業機會，顯示購物節對台中在地就業支持效果顯著。

前兩屆台中購物節吸引來自不同領域的合作夥伴，虛擬網路、實體載具，各類型營利商業等表達與市府合作意願。

去年麗寶集團、興富發建設、源潤豐企業、台中商銀、精密園區廠協會、豐洲工業園區廠協會、東森購物及PCHOME商店街兩大電商平台、LiTV、LINE PAY一卡通、街口支付、中國信託商業銀行、中華電信、三井Outle等企業熱情參與下，購物節為在地產業創造商機。

此外，包含GOMAJI、ibon、大都會車隊、台北富邦銀行、中國信託商業銀行、歐客佬、嘉味軒、振宇五金、中友百貨、太平洋百貨、三井outl、廣三SOGO、家樂福、恩霖實業、康生健康生技、寧波小館等企業加入，市府相揪拚經濟。

主計處以全產業平均推估結果做的「一般基準」，2019年最新報告為1.39元，顯示台中購物節達成「消費支持」與「振興台中經濟」的效果高於全台灣平均水準，台中購物節透過模式推估上下游產業因購物節消費而間接及誘發訂單，創造總體經濟效果。