俗話說，人情留一線，日後好相見，搜狐網命理專欄分享，雙子座、天蠍座、處女座的人天生與人為善，很懂得人情世故，從來不會得理不饒人，認為凡事留一點餘地，能讓人生過得更順遂。

▍1.雙子座

雙子座的人八面玲瓏，有著非常優秀的適應力，加上親和力無人能敵，知識也十分豐富，與形形色色的人都能成為朋友。在不同的場合中，他們會隨時改變自己的應對方式，總能成為炒熱氣氛的開心果。他們為人處事非常圓滑，能夠妥善處理很多棘手的事情，更懂得在人際交往的過程中投其所好，認為「做人留餘地」是一種修養，是天生的社交高手。

▍2.天蠍座

天蠍座的人天生智慧高，社交能力很強，單憑一兩次相處，他們就能看清楚一個人的本質，但為了不惹事，他們常常裝作什麼都不知道，善於隱藏自己的真實想法。若討厭一個人，他們不會說出口，只會透過保持距離來保護自己。在朋友圈中，天蠍座總扮演著開心果的角色，很會見人說人話，見鬼說鬼話，做人非常圓滑，可說是另類的高情商。

▍3.處女座

處女座的人個性敏感，善解人意，很會察言觀色，對身邊的人都十分關心，觀察能力入微，光看每個人的臉部表情就能精準預測對方的心情，是最會猜人心思的人，內心情感十分豐富。他們情商、智商都很高，只是比較低調，很多事情即使看在眼裡，他們也習慣睜一隻眼閉一隻眼，堅持看破不說破，只要對方別太過分，就不會去拆穿，很會給人台階下，由此可知他們很體貼，懂得為人著想。