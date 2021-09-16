比起凡夫俗子，天賦異稟的聰明人總能以飛快的速度獲得成功，搜狐網命理專欄分享，雙魚座、摩羯座、雙子座、天蠍座的人是出了名的天才，他們不僅智商高，更有強大毅力，是不可多得的強者。

▍TOP4 雙魚座

身為感性的水象星座，雙魚座的人個性很極端又矛盾，他們笨起來簡直像白癡，沒有一點理智，但是聰明起來又好像被靈光打中，能精準預測出每件事情，或是猜到別人的心思，洞察力和想像力都很強。

▍TOP3 摩羯座

摩羯座並不是智商最高的人，但他們很有想法，擅長謀略，也懂得提升自我能力，總以高標準要求自己，對自己非常狠，屬於智力和毅力兼具的人，往往都是未來可期的潛力股，只要專心朝著理想目標前進，就有機會成功。

▍TOP2 雙子座

論智商，雙子座幾乎打遍天下無敵手，很少有人能贏過他們！雙子座的人天生有著過目不忘的能力，頭腦聰明、反應快，而且他們悟性高，對於周邊環境的感知力也十分敏銳，能巧妙地化解生活中會遇到的尷尬問題，是手腕強大的社交高手。

▍TOP1 天蠍座

天蠍座的智商無人能敵，天生很有野心和慾望，一心想闖出自己的一片天，成功賺大錢。為了不讓自己淪為平庸的人，他們在事業方面總是非常積極，加上頭腦聰明、不怕苦，具備了所有成功人士所需的條件，只要肯努力，必然能成功，最終可成為王者。