近日適逢中秋佳節，不少朋友間會互相贈送中秋禮品，但似乎並非所有人收到禮品都會開心。有網友就在PTT的Gossiping板上問卦「中秋節最討厭收到什麼東西？」並指出「這東西」包含了4大缺點，算是最困擾大家的中秋禮品，引發不少網友議論紛紛。

這名網友表示，每逢中秋節他最討厭收到的禮品就是水果柚子，尤其是一整箱的柚子根本不知該如何處置。他點出4大原因，「柚子不僅不好切、也不好掰開，籽又多，還會苦苦的，吃完放屁還很臭」，詢問其他網友「有沒有中秋節最討厭收到什麼東西的八卦？」

貼文一出，馬上引起不少網有同感，「吃柚子麻煩+1」、「柚子還要剝，真的是懶得拿出來吃欸！」另外收到月餅派的網友們也上來回覆，「月餅，大餅型那種，我家已經收到四五片了」、「小塊的包裝+蛋黃酥那種，還有大概20粒 = = 太多好油」、「蛋黃酥整盒吃到哭。」

看來網友們對於今年中秋節，除了無法聚在一起烤肉感到失望外，也對多年來送禮文化，表達出自己深刻看法。或許多年後，可能會如網友所述，將禮品包含柚子、月餅，改為實際的冷凍烤肉肉組，相較會更俱吸引力。