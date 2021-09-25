到了適婚年齡，看著身邊親友成雙成對，加上飯桌上長輩不斷催促結婚，不少人難免會跟著心急，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座女容易向現實妥協，為了結婚而結婚。

白羊座：

白羊座的女生性格灑脫、做事果斷，不過她們最討厭別人嘮叨，尤其是到了適婚年齡，面對長輩不斷催婚，她們心裡十分厭煩，容易為了圖個清靜而貿然結婚，結婚對象對她們來說反而沒那麼重要。

天秤座：

天秤女相當重視外界的眼光，到了適婚年齡卻遲遲未婚，容易讓她們自己覺得沒面子，所以為了堵住別人的臆測、維護自己的形象，天秤女往往很容易妥協，為了結婚而結婚。

摩羯座：

獨立自主的摩羯女做事情喜歡親力親為，她們也十分嚮往穩定的生活，所以到了適婚年齡，往往很想找個人結婚，有沒有熱烈的愛情對她們來說並不重要，重要的是適合在一起生活。

雙魚座：

雙魚座的女生渴望愛情，尤其到了結婚年齡，她們就會變得更加玻璃心，很想找個人依靠，對於身邊結婚的親友，都會不自覺的羨慕起對方，因此這時候的雙魚女更容易向現實妥協，為了結婚而結婚。