拿人生賭一份遺產，值還是不值？名嘴狄志為上節目透露有名人妻，婚後2年老公就去世了，而夫家有些財產，她為了2棟房產硬是沒改嫁，決心留在夫家扛起照顧癱瘓公公的責任，不料最終等著她的，是超悲涼的結局。

名嘴狄志為在《新聞挖挖哇》節目上分享一則爭產悲歌，透露有名女性，婚前就從男友口中得知未來婆婆早已過世，男方只剩一個癱瘓的父親住在安養院，她想著不需伺候公婆是好事，男友又暗示「我爸有滿多不動產」，不料她高高興興結婚去，老公卻診斷出肺癌末期，婚後2年就撒手人寰，比他爸還早過世。

在老公去世後，其實女子跟夫家就沒有責任關係，公公也表示她可以選擇離開這個家，但人妻想起夫家的不動產，加上公公暗示必須得照顧他才能分得財產，因此人妻咬牙留了下來，甚至答應將老人家接回家，為了財產而照顧他。

女方成了寡婦還要照顧癱瘓公公，剛開始她因無法24小時照顧，就說服公公買了間小套房，並聘請一名看護跟她分攤工作，結果可動用資金在2年內就用完了，公公說什麼都不願意賣掉名下的2間房產，而寡婦覺得已經付出2年時間，如果喊停太虧了，想著公公再活也不會多久，索性自己出去賺錢來貼補照顧公公的費用，沒想到公公長壽，就這樣又活了16年。

16年後，這名女子真的覺得夠了，無法再撐下去，因此跟公公表明不願再照顧，並決定放棄名下財產，但希望能拿為這10多年來照護老人家的費用，索求400萬元，但公公不接受，反告她遺棄，不過媳婦跟他沒血緣關係，因此告不成，只是雙方家人一場，還相處了十幾年，這種結局實在令人唏噓。