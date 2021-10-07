根據衛福部統計，台灣0至6歲發展遲緩兒童的通報數已超過2萬6千名，即便生育率下降，但遲緩兒數字仍持續攀升。心路早療團隊在台灣已耕耘34年，提供完整多元的專業早療服務，並以類似「幼兒園」的型態，安排體能課、社團課等多元課程，依孩子的興趣與特質，輔以融入專業治療師、教保員服務，培養孩子生活的各種能力，也不讓他們因環境或家庭等弱勢影響，而停止學習、偏廢童年。

出生即患有先天代謝異常疾病的小古，影響飲食及各方面發展的停滯，媽媽的心情也沉浸其中，遲遲無法走出陰霾。一歲時，爸爸捐了部份的肝給小古，手術成功之後，父女倆一起休養，也看見小古重新啟動的生命。

休養復健之後，小古的發展產生不一樣的變化，慢慢地對外界產生好奇，在動作上也有了能爬、能站的進步。在兩歲生日的隔天，小古進入了心路學習，看著她適應上學的作息，開始會走路、跟著老師操作練習，探索著學校裡有趣的人事物，這一步步的邁進，也讓媽媽放下一顆緊湊照顧的心，重新調整自己的步伐，跟著孩子一起成長，陪伴她體驗生命各種樂趣。

公益T恤活動義賣所得全數捐予心路「孩事需要你─遲緩兒的『救』學日記服務方案」，現在只要認購一件、OB嚴選便為您捐兩件的金額，活動時間即日起至10月31日止，邀請您上網購買支持，一起幫助遲緩兒快樂發展。