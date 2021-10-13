由台灣永續能源研究基金會舉辦的第一屆「TSAA台灣永續行動獎」得獎名單出爐，遠雄人壽首次參賽即以「喘口氣。給力」家照者喘息服務計畫，從138家企業、225件專案中脫穎而出，榮獲最高榮譽「金」獎，投注至少已3年的「遠雄愛不落 偏鄉關懷」計畫也獲得「銅」獎肯定；遠雄人壽總經理趙學欣從副總統賴清德手中接獲獎座，顯示遠雄人壽在永續發展上的努力實踐已深獲認同及肯定。

台灣永續行動獎舉辦目的，主要為表揚企業在實踐聯合國17項永續發展目標的卓越行動方案，以具SDGs實踐性、創新作為、社會效益影響力及可擴展複製性為評選要項；遠雄人壽在社會共融面向上，以守護家庭照顧者及關懷偏校學童兩項實質作為，獲得評審高度讚揚。

趙學欣表示，遠雄人壽堅守保險核心價值，以健康為立基，從企業本身做起，創造健康的營運體質，進一步從照顧個人健康，延展至家庭、社會健康，因此我們堅持致力喘息服務、深耕偏鄉關懷，期許透過自身的拋磚引玉，凝聚更多正向力量，持續擴大永續影響力。

「家」是生命的起源，保險即是提供充份保障守護每個家庭，遠雄人壽體察家照者所需，連續三年推動「喘口氣。給力」家庭照顧者喘息服務，攜手果陀劇場，陸續與台北、新北、桃園、台中、台南、高雄市政府社會局及家庭照顧者關懷團體，舉辦藝術工作坊課程，透過替代人力時數補助，讓辛苦的家照者有餘力走出來，並於課程中融合戲劇、彩繪、音樂及園藝等輔療，協助家照者將無法抒發的情緒以表演形式自然釋放。

遠雄人壽今年進一步與實踐大學高齡研究與兒童發展學系教授及研究生團隊合作，透過課旁觀察、學員訪談及問卷調查之質性與量化分析，創造喘息服務更具體的實踐價值。

遠雄人壽依循聯合國永續發展目標SDGs落實社會回饋，「遠雄愛不落 偏鄉關懷」計畫以偏校學童為關懷對象，透過專業Mentors陪伴與教學帶動，以多元教育影響力翻轉偏鄉困境，鼓勵孩童自信面對挑戰，提升競爭力，同時提供由憨兒親手製作的餐盒照顧孩童健康，並給予身障青年自食其力就業機會。

今年遠雄的關懷腳步更深入屏東縣高樹鄉善導書院，遠雄人壽志工團也親訪參與書院孩子們的日常，包括有機農作物施肥體驗，使用辛苦栽種的鳳梨烘焙成鳳梨酥，一場串聯生態知識、食農體驗的深度活動，在廣大農田裡，志工與孩童透過教學相長、互相關懷，讓愛在彼此心中萌芽發酵，也從中體會對土地與自然生態的愛，更拉近城市與偏鄉的距離。