有些生肖年輕時個性衝動，一小心就得罪他人，在生活與職場上並不順遂，不過隨著年齡增長，他們個性變得圓融，使後半生走得越來越順，《靈匣網》近日分享年輕時常遇挫折，不過晚年人生則變坦途的5個生肖，他們不只事業順利，家庭也很美滿。

1.生肖鼠

屬鼠的人反應靈敏，為人真誠又善良，善於察言觀色，適應力極強，無論遇到什麼事情，或身在怎樣的處境，他們總能讓自己迅速融入其中，他們為了在事業上做出成績，甘願付出，不過年輕時因家庭條件與其他因素，導致他付出與回報不成正比，不過經他們不懈努力，後半生將迎來收穫，且喜歡結交朋友的他們，也懂得如何運用人脈資源，未來路途順遂，而且福祿雙收。

2.生肖狗

屬狗的人性格溫和，非常重感情，有能力也有才華，不過年輕時鋒芒畢露，導致他們容易得罪他人，因此招來許多不必要的麻煩，導致事業並不順利，且容易遭遇挫折，很難獲得較大的成就，不過隨著年紀增長，他們變得成熟穩重，漸漸懂得把握分寸，因此在事業方面也就越來越順遂，不只家業興旺，家庭也過得很美滿。

3.生肖牛

屬牛的人脾氣不好，且性格急躁，年輕時不太懂得處理人際關係，因此在事業上，自然就不太順遂，工作上付出與回報經常不成正比，不過後半生他們懂得處事之道，再加上自我能力提升，工作非常勤奮，自然就會有好運降臨，各方面發展都不錯，甚至還會遇到貴人相助。

4.生肖豬

屬豬的人做事穩重踏實，而且很有責任感，不過他們主觀意識較強，年輕時經常聽不進別人的意見，只想做自己想做的事情，一意孤行的個性也使他們做事有時易碰壁，因而錯失一些機會，也招惹別人對他們不滿，不過隨著社會歷練增加，他們也開始願意接納他人建議，因此後半生事業較穩定，且家庭和睦幸福。

5.生肖馬

屬馬的人個性較急，且容易與他人發生衝突，尤其年輕時，他們很愛與人比較，甚至不懂得變通，因此容易得罪別人，這也影響到他們的事業發展，不過隨年齡的增長，他們職場經驗越來越豐富，個性也會有所收斂，在貴人的幫助下，還能獲得回報，後半生也不再與人計較，工作變得更順遂，而且家庭責任感強，家人之間也非常友愛。