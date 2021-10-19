現代人生活忙碌，為了顧及工作和照顧長輩，不少人都會選擇僱用外籍女傭，幫忙處理家中事務，久而久之就變成像是家人一樣的存在。新加坡一名雇主家中的印尼女傭，在8月時被發現昏倒在廚房，送醫治療後才得知她的腦動脈瘤破裂，需要盡快動手術，為了挽救女傭的性命，雇主二話不說就扛下了所有醫藥費。

根據《中國報》報導， 48歲的女傭阿妮於8月12日昏倒在廚房內，因為頭部受到撞擊而鮮血直流，58歲雇主林碹英透露，當時是24歲兒子第一個發現，趕緊將她送醫，才得知阿妮的腦動脈瘤破裂，需要盡快動手術，「阿妮陪了我們22年，雖然醫藥費昂貴，但想到她命懸一線，也顧不了這麼多，就決定讓她開刀」。

林碹英的28歲女兒王秋琳表示，父母因為做生意常常需要早出晚歸，在她5歲、弟弟剛出生的時候，阿妮就來到他們家工作，負責照顧一家人的生活起居，如今已經變成像是家人的存在，「醫生說即使動了手術，也可能會成為植物人，但她還年輕，我們不想放棄」。

所幸阿妮的求生意識堅強，在手術後順利醒過來，雖然期間多次出現併發症、進出手術室，但目前情況已經穩定許多。然而阿妮的手術費、住院費、治療費加起來就超過12萬新加坡幣（約新台幣248萬），林碹英一家人就算拿出所有積蓄也不足以支付，只能上網募資，尋求好心網友幫助。

報導指出，阿妮醒來後就不認得雇主，無奈因為疫情無法到院探視，林碹英只能透過視訊關心她的狀況，目前社工和印尼大使館也已經從中協助安排，阿妮很快就能回國休養，林碹英表示未來不會再另外僱用女傭，若是阿妮隨時想到新加坡玩，她也非常樂意幫忙買機票，讓她能夠回來度假。