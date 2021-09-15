星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分析，9月下半月的12星座運勢，金牛座、處女座、天秤座財運最旺，摩羯座、射手座、水瓶座工作運最強，雙魚座、雙子座、牡羊座桃花最多，另外，獅子座、天蠍座、巨蟹座則要注意人身安全，可穿紅色系服飾抵擋厄運。
▍金錢好運組
Top3 金牛座：太陽入偏財宮，在貴人指點，小有偏財。
Top2 處女座：太陽入財帛宮，議論薪資，機會變多。
Top1 天秤座：水星與火星入本命宮，太陽入精神宮，可尋找副業，開創商機。
▍工作好運組
Top3 摩羯座：水星與火星入事業宮，煩悶解除，找到方法。
Top2 射手座：太陽入事業宮，破除流言，績效超前。
Top1 水瓶座：金星入事業宮，逆風高飛，廣結善緣。
▍感情好運組
Top3 雙魚座：太陽入夫妻宮，找到激情，易有新歡。
Top2 雙子座：婚神星入夫妻宮，對方包容，人際活躍。
Top1 牡羊座：水星與火星入夫妻宮，約會甜蜜，參加飯局。
▍當心留意組
小孟老師提醒，獅子座、天蠍座、巨蟹座的人出門在外應多加注意安全，建議多穿紅色衣服或襪子，可有效抵擋厄運。
Top3 獅子座：天王星逆行轉入事業宮，加上冥王逆行入健康宮，因此健康欠佳，注意和諧。
Top2 天蠍座：冥王星逆行入兄弟宮，海王星逆行入偏財宮，家人間恐產生口角，不宜投資。
Top1 巨蟹座：土星與木星逆行疾惡宮，當心意外，不宜借錢做保。
文章來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。