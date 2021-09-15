星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分析，9月下半月的12星座運勢，金牛座、處女座、天秤座財運最旺，摩羯座、射手座、水瓶座工作運最強，雙魚座、雙子座、牡羊座桃花最多，另外，獅子座、天蠍座、巨蟹座則要注意人身安全，可穿紅色系服飾抵擋厄運。

▍金錢好運組

Top3 金牛座：太陽入偏財宮，在貴人指點，小有偏財。

Top2 處女座：太陽入財帛宮，議論薪資，機會變多。

Top1 天秤座：水星與火星入本命宮，太陽入精神宮，可尋找副業，開創商機。

▍工作好運組

Top3 摩羯座：水星與火星入事業宮，煩悶解除，找到方法。

Top2 射手座：太陽入事業宮，破除流言，績效超前。

Top1 水瓶座：金星入事業宮，逆風高飛，廣結善緣。

▍感情好運組

Top3 雙魚座：太陽入夫妻宮，找到激情，易有新歡。

Top2 雙子座：婚神星入夫妻宮，對方包容，人際活躍。

Top1 牡羊座：水星與火星入夫妻宮，約會甜蜜，參加飯局。

▍當心留意組

小孟老師提醒，獅子座、天蠍座、巨蟹座的人出門在外應多加注意安全，建議多穿紅色衣服或襪子，可有效抵擋厄運。

Top3 獅子座：天王星逆行轉入事業宮，加上冥王逆行入健康宮，因此健康欠佳，注意和諧。

Top2 天蠍座：冥王星逆行入兄弟宮，海王星逆行入偏財宮，家人間恐產生口角，不宜投資。

Top1 巨蟹座：土星與木星逆行疾惡宮，當心意外，不宜借錢做保。