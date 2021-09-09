在吸引力法則的引導下，越努力的人自然會越幸運，搜狐網命理專欄分析，獅子座、處女座、水瓶座的人天生最有骨氣，個性積極的他們總是對未來充滿希望，憑著不服輸的幹勁打拚，走到哪都自帶光環。

▍1.獅子座

獅子座愛面子的特性眾所皆知，他們不單單有骨氣，甚至有點死要面子活受罪。獅子座的自尊心非常高，無法接受被瞧不起，寧願自己默默吃苦，也要拚出一片天，同時他們為人正直大氣，不願意占別人便宜，從來不會踩著別人往上爬，以免被人指手畫腳，若有人故意看低他們，會讓他們瞬間發飆，獅子座對於這方面的容忍度極低，因此也沒人敢欺負他們。

▍2.處女座

處女座天生很有骨氣，甚至到了固執的程度，雖然表面看起來不爭不搶，非常佛系，但只要跟他們深入認識後就會知道，處女座骨子裡其實非常倔強又強硬，對自己的要求超嚴格，總是追求完美，因為他們容易被外界的意見或聲音影響，並沒有想像中灑脫，他們也需要經歷傷痛後才能跟自己和解，就算處女座看起來很柔和，其實意外超堅強。

▍3.水瓶座

水瓶座是表面善良溫柔，實際上非常難搞的類型，他們非常有神秘感，有主見又獨立，只願意靠自己的力量打拚，不屑依賴別人，也不接受幫助，非常有個性、有骨氣。水瓶座看似人人好，非常隨和好相處，但其實他們的內在性格很自我，甚至有點封閉，對於比較脆弱或負面的情緒，他們只會一個人藏起來面對，習慣獨自默默消化，不會讓任何人看到，即使被關心，他們也不會透露。