談戀愛不是一件容易的事，除了必須和另一半擁有相似的價值觀，還得相互磨合、溝通，若是過程不太順利，很可能就會以分手收場。《搜狐網》近日點名4星座，雙子座、處女座、摩羯座和雙魚座的人在談戀愛時比較懶得經營感情，如果感覺累了、倦了，他們就會選擇直接分手。

1、雙子座

雙子座的個性非常直接，有什麼想法都會表現出來，所以在感情中他們從不拖泥帶水，只要和另一半有衝突都會直接溝通。在雙子座的眼裡看來，如果兩個人相處得很累，就說明這段關係並不健康，繼續下去只是浪費彼此的時間，所以他們會果斷地提出分手，不願意再強顏歡笑，假裝還愛著對方。

2、處女座

對處女座來說，生活中還有很多比感情更重要的事情，當兩個人相處愉快時，他們當然願意分一點時間給對方，但如果兩個人每次見面都覺得很累，還會吵架，他們就會開始躲避另一半，不想再跟對方有任何聯繫，這時他們就會果斷地提出分手，寧可每天加班，也不願讓這段感情繼續維持下去。

3、摩羯座

摩羯座認為青春很短暫，一定要在最美好的時間遇到對的人，所以不願意去經營一段不好的感情，只要不愛了、察覺到兩人並不是合適的對象，就會用最快的速度撤離，並請朋友幫自己介紹新對象，而且在尋覓下一段感情的時候，他們也會盡量避開和前任相似的人，不想繼續重蹈覆轍。

4、雙魚座

有的人就算不喜歡另一半了，還是會勉強自己和對方維持戀人關係，因為感情不是說斷就能斷，但是對於雙魚座來說，不愛就是討厭，一旦產生了這種厭惡的情緒，他們只要一看到另一半就覺得煩，不想跟對方說任何一句話，所以雙魚座是一定會盡快提出分手的，因為他們不願再勉強維持這段令他們厭惡的感情。