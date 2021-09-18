愛情從來沒有道理可言，除了兩情相悅，更多的是求而不得，因此在追愛的過程中，一些小手段反而能贏得對方青睞。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座最吃欲擒故縱這一套，想和他們在一起，千萬不能太主動，保持高冷更容易讓他們心裡有你。

射手座：

對於太過輕易到手的感情，射手座總是不屑一顧，原因多半是骨子裡的挑戰欲作祟，你越是不喜歡，他越是窮追不捨；然而一旦你對他釋出濃濃的好感，他們反倒會覺得無趣，所以無論你多喜歡射手，千萬不要主動，甚至是倒追。

雙子座：

雙子座若是喜歡一個人是會主動的，輪不到你來倒追，面對送上門的感情，他們不懂得珍惜，甚至會故意虐你，所以要想和雙子座關係融洽，就不要讓自己顯得太廉價，唯有很難到手的，他們才會比較珍惜。

天秤座：

天秤座對待外人很客氣，偏偏對於親近的對象有些壞脾氣，尤其是你對他們越好，他們越容易恃寵而驕。感情中，你對天秤座越是主動，他們就越拿你當備胎，因為他們認定，反正無論怎麼做，你終究不會一走了之。

水瓶座：

水瓶座若是沒有真實的相處，基於對一個人的好奇和猜想，往往最容易堅持，你只要對他保持神秘感，他就容易上鉤，所以無論你再喜歡水瓶座，千萬不要主動，一旦讓他摸清你的一切，他反而覺得無趣。