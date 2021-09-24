演藝圈不僅競爭激烈，還人才輩出，空有美貌的話，新鮮感很快就過去，難以出頭，更需要一點運氣，方能在圈內佔有一席之地，大陸女星文夢洋原本清甜可人，出道以來曾爆紅有過機會，但沒能延續這股氣勢，隨後她轉戰直播圈，卻整容整到被譏自己親媽可能都不認得她。

出身自北京聯合大學表演系的文夢洋，最初是以模特兒身分出道，之後在戲劇圈發展，早期臉蛋相當「自然美」，一雙圓圓的眼睛彷彿會說話，她自2008年接演電視劇《醜女無敵》，飾演「小艾」一角，該劇熱播，文夢洋也因此爆紅一波，但這波氣勢沒能延續，反倒爆出了負面新聞。

文夢洋靠著《醜女無敵》打開知名度後，有臉蛋有演技，被外界認為人氣應該會扶搖直上，越發展越順利，不料之後的接演的作品都沒能帶起熱度，她還被發現幾部戲下來，臉蛋有了顯著變化，爆出整容、耍大牌等負面傳聞，聲勢一落千丈，還因為接的戲品質不太好，而被封為「爛片女王」，完全顛覆之前走紅的形象，形成強烈對比。

文夢洋早期的模樣，比起現在明顯自然很多。(取材自文夢洋微博)

但文夢洋不甩外界批評，持續進行「外貌升級」，判若兩人被酸「整到自己的媽都認不出來」，但她轉戰直播圈，分享自己演戲的短片，精緻的臉蛋與魔鬼身材，風格變得性感，竟讓她突然走紅，從「爛片女王」成了「抖音女神」，傳文夢洋以網紅身份在事業高峰後，有意逆襲電視圈，讓不少網友期待。