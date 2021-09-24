天蠍座和摩羯座因防備心高，給人一種神秘感，不過一旦與他們熟識後，就會發現他們其實外冷內熱，內心非常好捉摸，不過有些星座則相反，外表展現出易懂的個性，但實際上卻難以走進他們內心，《搜狐網》近日分享3個很會做表面功夫的星座，但真正懂他們的人卻是少之又少。

1.雙子座

雙子座智商很高，總是一副古靈精怪的樣子，而且非常善於交際，全身充滿魅力，他們還是天生的演說家，說話能力很強，甚至能將死的說成活的，跟他們相處幾分鐘，就能感受到他們的熱情，給人一見如故的感覺，忍不住想對他們掏心掏肺，因此雙子座無論走到哪都受人歡迎，身邊的朋友也非常多。

雙子座看似非常熱情，但並非他們的真面目，而是他們想呈現給別人看的模樣，雙子座個性多變，上一秒他們還很開心，下一秒可能就會變得很憂傷，身體裡宛如住著兩個靈魂，與他們熟識後，常會誤以為自己很瞭解雙子座，但他們又會展現出完全不同的樣子，讓人完全搞不懂，因此真正能走到他們心裡的人並不多。

2.天秤座

天秤座通常非常優秀，不僅個性好，且品學兼優，顏值也非常高，情商高的他們出社會後，交際手腕高、業務能力強，無論走到哪裡，都是眾人追捧的對象，他們在與人相處時，也會照顧到所有人的喜好和感受，讓眾人感覺毫無壓力，喜歡與天秤座在一起。

天秤座擁有社交天賦，個性灑脫，讓人感覺他們很好懂，身邊朋友非常多，但實際上他們交往的對象，大多都是職場上的交際對象，真正知心朋友並沒有幾個，對於他們來說，八面玲瓏的個性只是一種工作需要，直到離開職場後，他們才會拿下面具做回自己。

3.水瓶座

水瓶座是十二星座中，最特立獨行的存在，他們個性清新脫俗，敢於掙脫束縛他們的舊俗成規，不屑追求什麼功名利祿，且天生擁有慧眼，總能輕易看清別人的小心機，不過他們不會戳破對方，而是靜靜的看對方下一步動作與反應。

天秤座交際時，經常會做足表面功夫，洞察力強的他們，並不喜歡別人來窺探自己的內心，一旦有人來試探他們，天秤座就會封閉自己，拒絕讓任何人瞭解，因為他們會在心中留有一片給自己的淨土，偶時希望獨處時，能待在自己的小天地，雖然他們朋友很多，但內心只容得下他自己一人。