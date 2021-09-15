只要到「5000.gov.tw」網站，除能選擇紙本或數位券登記外，還可以一次完成8種加碼券抽籤登記。（圖／中時新聞網直播畫面）

政院五倍券官網將上線！ 八大部會加碼券搶先看

振興五倍券將於9月22日起開放登記預約及數位綁定，10月8日起領取使用。行政院政務委員唐鳳規畫「一站式」的登記平台，只要到「5000.gov.tw」網站，除能選擇紙本或數位券登記外，還可以一次完成8種加碼券抽籤登記。

官網左方的「5000振興五倍券」的粉色區塊，除有「預定與查詢」外，另有信用卡、電子票證、行動支付、紙本券等區塊；而有關8大部會的加碼方案，也各自設有專區，點選後就可看到包括發放對象及數量、使用期間、使用範圍等資訊。

紙本五倍券第一梯次9/25~10/1 預訂，10/8~10/21 領取。第二梯次10/25~10/31 預訂，

11/8~11/21 領取。預訂方式：健保卡/健保快易通(OTP)/自然人憑證。線上預訂：預訂並選擇領取地點(超商/超市/藥妝店)。

各部會也加碼推出8類加碼券，除好食券免抽籤，前400萬名綁定數位五倍券者，即可領取外，其餘包括Fun券、農遊券、國旅券、教動滋券、客庄券、i原券以及地方創生券等，都有名額限制，須登記抽籤；將於10月11日至11月5日共4周進行抽籤，唐鳳表示，抽籤順序從面額大到小，登記後都會自動抽，不需每周重新登記，中籤會以簡訊通知，一周內每人最多可中一種，4周則可抽中4種券。唐鳳也說，如果有很想要抽中的券，建議登記勾選時可以選自己想要的券就好，不一定要全部都勾。

好食券 $500

發放部會

經濟部

發放數量及對象

份數：400萬份

符合綁定數位五倍券資格者

抽籤次數

免抽籤，綁定數位五倍券前400萬名即可獲得

加碼券使用期間

2021/10/8至2022/4/30

適用範圍

適用於餐飲、糕餅、夜市/市場之攤商及小微店家等

預計可使用店家數

約26萬家

詳情使用方式

(規劃中)

客服電話

1988

國旅券 $1000

發放部會

交通部

發放對象及數量

份數：120萬份

符合五倍券資格者均可參加抽籤

抽籤次數

配合共同平台抽籤，計4次

加碼券使用期間

2021/11/1至2022/4/30

適用範圍

適用於合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及領有溫泉標章之業者消費折抵

預計可使用店家數

約16000家

詳細使用方式

(規劃中)

客服電話

0800-211-734

i原券 $1000

發放部會

原民會

發放對象及數量

份數：10萬份

符合振興五倍券資格且數位綁定者均可參加抽籤，數位綁定為臺灣Pay合作之金融卡者於11/5搶先使用

抽籤次數

配合共同平台抽籤，計4次

加碼券使用期間

2021/11/5 至 2022/4/30

適用範圍

僅適用於原住民族委員會認證店家

預計可使用店家數

約840家

詳細使用方式

(規劃中)

客服方式

0800-508-188

農遊券 $888

發放部會

農委會

發放對象及數量

份數：146萬份

符合五倍券資格者均可參加抽籤，第1梯次抽籤88萬份，第2梯次抽籤58萬份

抽籤次數

第1梯次配合共通平台抽籤，計4次

第2次抽籤(不含使用農遊券消費滿千元者)，於農遊券APP隨機抽出

加碼券使用期間

2021/10/25至2022/4/30

適用範圍

農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區等

預計可使用店家數

約3000家

詳細使用方式

(規劃中)

客服電話

(預計9月16日提供)

藝FUN券 $600

發放部會

文化部

發放對象及數量

總份數：300萬份

數位加碼券：240萬份，符合五倍券資格者均可參加抽籤

紙本加碼券：60萬份，符合五倍券資格，且須為18歲以下、65歲以上或身心障礙者可參加抽籤

※注意事項：

1.數位券、紙本券僅能擇一登記。

2.數位券僅限以一組手機門號綁定一組身分證字號登入APP領取。

3.紙本券自110年10月1日起另提供四大超商事務機登記管道。

抽籤次數

配合共通平台抽籤，計4次

加碼券使用期間

2021/11/10至2022/4/30

適用範圍

適用於全國藝文場域及藝文店家，包含藝文展演預購票券等

預計可使用店家數

約1萬家

詳細使用方式

https://artsfunnext.moc.gov.tw

客服電話

02-7717-9720

動滋券 $500

發放部會

教育部

發放數量及對象

份數：200萬份

符合五倍券資格者均可參加抽籤

抽籤次數

配合共通平台抽籤，計4次

加碼券使用期間

1. 第1、2週中籤(10/14、10/21)：2021/11/01至2022/6/30

2. 第3、4週中籤(10/28、11/04)：2021/11/11至2022/6/30

適用範圍

提供做運動、看比賽相關服務之店家

預計可使用店家數

約5000家

詳情使用方式

https://500.gov.tw/

客服電話

02-7752-3658

客庄券 $500

發放部會

客委會

發放數量及對象

份數：40萬份

符合五倍券資格者均可參加抽籤

抽籤次數

配合共同平台抽籤，計4次。

加碼券使用期間

2021/11中旬至2022/4/30

適用範圍

全國11縣市70個客家文化重點發展區指定店家。

預計可使用店家數

約2000家

詳情使用方式

(規劃中，預計10月31日前提供)

客服電話

(規劃中，預計10月31日前提供)

地方創生券 $500

發放部會

國發會

發放數量及對象

份數：20萬份

符合五倍券資格者均可參加抽籤，抽中者須以臺灣Pay金融卡消費

抽籤次數

配合共同平台抽籤，計4次。

加碼券使用期間

規劃於 110.12.1至111.4.30

適用範圍

適用於地方創生事業相關業者 (獲國發會核准地方創生事業提案之民間事業及本會規範適用條件之業者)

預計可使用店家數

約900~1000家

詳情使用方式

抽中者請至官網 (https://www.twrr.ndc.gov.tw/) 查詢使用方式，並於 110.11.6~110.11.20 期限內至官網登錄欲綁定台灣Pay金融卡資訊。

客服電話

(規劃中)