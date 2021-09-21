行政院五倍券來了！今年同樣推出數位券和紙本券供選擇，其中數位券自22日起即可進行綁定，紙本券則於25日起進行第一梯次預訂，並於10/8起領取。而為推行數位券，行政院政務委員唐鳳也特地拍影音短片，化身為數位寶貝「唐鳳獸」，教民眾如何綁定和勾選各部會各種「加碼券」。不少網友看完直呼「形象犧牲太大了啦！」。

唐鳳曾於15日說明，無論領紙本券或綁定數位券，只要有資格取得五倍券的民眾，即使還沒進行數位綁定或還沒領紙本券，也可以在22日搶先登記加碼券，先勾選接下來想進行那些加碼券的抽籤，其中個人加碼券登記部分，只要輸入身分證號加上手機簡訊認證即可。

此外，若於官網完成個人綁定、共同綁定或紙本預訂者，接續可於官網繼續勾選自己及共同綁定人參與抽籤的加碼券；若於超商事務機完成共同綁定者，可掃描超商小白單的QR Code，連結至五倍券官網，依序選擇自己及共同綁定人參與抽籤加碼券種。

五倍券加碼周周抽。(製圖/陳友齡)

至於各部會加碼券抽籤方式，將於10月11日至11月5日，採4週抽籤，每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅可中籤一次；加碼券登記時間以每週五(10月8日起)截止，週六以後登記者參與次週抽籤。

經濟部今晚於臉書粉專上架影短片後，有網友紛紛在貼文留言，有人笑稱「形象犧牲太大了啦！」、「不要玩唐鳳」。也有網友表示，「請用心讓貧困百姓過好日子，別玩這種閒人的把戲！」、「所以是沒有讀卡機的人可以直接去超商綁定數位卷？」。