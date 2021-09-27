紙本五倍券恐遭冒領？一名網友透露，她26日前往超商想幫女兒預訂紙本五倍券，赫然發現已被數位綁定，且數位綁定無法變更。經詢問家人，沒有人代為操作，嚇得她趕緊報警；承辦員警一查傻眼，「妳可能是全台第一個被冒用五倍券的人」。

這名媽媽在臉書社團「爆料公社公開版」PO文分享，星期天她帶女兒去超商，打算預訂振興五倍券，結果操作到一半，機台竟跳出「不符合數位共同綁定人資格」，原因是「已數位綁定」，以為是家人綁的，一問無人代綁，她馬上報警處理，並出示受理案件證明單。

原PO報警尋求協助，承辦員警對於這樣的狀況，也感到傻眼。（翻攝爆料公社）

原PO上官網查詢，資料顯示她於24日下午3點37分數位綁定LINE Pay Money，對於這樣的狀況，員警也感到傻眼。

網友分析，數位綁定沒那麼容易，必須取得原PO女兒相關個資，若真的被冒領，會不會是熟人所為，只是還沒問到當事人，「身邊的人最可疑了，不然誰會知道女兒的健保卡號」。

無獨有偶，另有網友宣稱家人五倍券被數位綁定，「我們被綁了信用卡，但我老公根本沒有那張卡，上面填的電話也不是我們的」。