有民眾在Line上轉傳屏東縣府推出的住宿優惠。(圖 翻攝自line)

有民眾在Line上轉傳屏東縣府推出的住宿優惠。(圖 翻攝自line)

振興五倍券即將上路，各地方政府紛紛推出各種加碼優惠搶奪五倍券商機。其中，屏東縣政府推出的「振興券屏東住宿五五專案」殺出重圍，屏東縣長潘孟安日前更喊出，要花五倍券，就要花在屏東，而屏東縣府推出的住宿優惠措施內容，也成為大家討論的焦點，並在Line群組中被大量轉傳。

為了搶食五倍券帶來的國旅商機，各地方紛紛推出各種加碼優惠，比如台北市推出「台北熊好券」，分為價值新台幣1000元的住宿券「熊好住」以及各100元的饗購券「熊好買」、藝文券「熊好看」、運動券「熊愛動」及市集券「熊好呷」；新竹縣則是推出「今晚住竹縣，現領滿竹券」好康方案，使用紙本振興券1000元以上，每間房價現折600元，還加碼贈送600元購物券。

不過，其中最吸引大家眼球的，則是屏東縣府推出的住宿補助方案，到2022年4月30日為止，只要民眾到屏東自由行住飯店，每房最高折抵1000元(縣府補助500元+業者優惠500元)，屏東縣府也在同時推出挺醫護專案，每個房間最高可折抵1500元(縣府補助1000元+業者優惠500元)。

潘孟安日前也在臉書上表示，10/1起「屏東自由行」，每房每晚現省1000元！感謝全國醫護英雄，憑證更能省1500元！謝謝全國鄉親齊心防疫，指揮中心逐步放寬指引，防疫優先生活如常，屏東加碼推出多一度的住宿優惠，10/1開始啟動！要花五倍券，就要花在屏東，除了購好禮抽獎，還有住宿優惠，更多好康陸續推出！

屏東縣府的優惠方案也在Line群組中被瘋傳，而民眾最關注的內容，則是「111年4月30日前，若有去屏東住飯店，屏東政府補助1000元，業者補助500元，不管有沒有去住，先上去登記」。