因應新冠肺炎爆發，政府連兩年發行振興券刺激國內經濟，今年更加碼升級為不需花費任何金錢，就能領取價值新臺幣五千元的「振興五倍券」，本月8日正式全面開放使用。不過卻有民眾表示「不打算領五倍券」，而且不只一人如此，2原因曝光後引起熱議。

網友在PTT以「不領五倍券」為題發文表示，聽說朋友爸爸不打算領五倍券，且之前發行的三倍券也沒有領，細問原因好像只是因為懶惰。她直呼，「對還沒財富自由的我來說五千不少耶，有點好奇大家有聽說過不領的人嗎？是什麼原因啊？」

文章一出，在場網友也感到不可置信表示，「可以給我嗎」、「我可以幫它消滅萬惡的券」、「有錢就是任性」、「這是有錢人或有強烈反對政府才會這樣」、「對有錢的人來說真的小錢」、「夠有錢才能懶...」。

至於是否真的是因為太有錢而不願意領？網友分析，主要原因其實是懶惰，和不知道怎麼使用。網友說，「兩次都沒領，太麻煩」、「有啊我先生朋友全家至少2個以上沒領，說不知道怎麼花用+懶」、「不是有錢人...是沒物慾又懶懶懶」、「銀行的朋友說，不少接觸到的有錢客戶，很多都說懶得領，而且那些人去年發三倍券的時候就沒領了。懶得研究一大堆」。

「對有錢人來說等於5毛，當然懶得領」、「就是有錢到五千塊不放在眼裡啊」，網友指出，不光是五倍券、三倍券，就連以前馬政府發行的3600元消費券也有人棄領，只能說「財富自由就是任性」。但也有網友質疑，「是『聽說』，誰知道最後有沒有去領？」