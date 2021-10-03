疫情影響，去年旅宿業受到重創，北市觀傳局斥資5700萬元推出「外宿節」活動，原目標將吸引4萬旅客再返台北一遊、重遊率（遊客重遊意願）可達8成，但經審計處核算，實際重遊率僅27.4％，北市議員鍾佩玲發現，與目標值相差超過5成，而今年配合行政院五倍劵，北市府斥資5億多推出「台北熊好券」，恐重蹈覆轍。

鍾佩玲指出，去年的外宿節北市府斥資275萬餘元購買4千多張的旅宿票券，作為摸彩及宣傳活動贈品，但經半年執行，竟還剩餘超過2400多張、總價約167萬元的票券，剩餘量超過6成，成效不彰，接下來「熊好住」的使用期限為10月8日至12月31日，而10月8日抽獎，接著就是雙十連假，民眾要使用的機會恐怕不高。

鍾佩玲解釋，連假出遊會事先預訂住宿旅店，熊好券抽獎時間是10月8日，第二天就是連假，民眾要在雙十連價用到這張券的比例恐怕不高，對比去年外宿節的住宿券是免費的，使用期限為去年8月21日至12月31日，至少中間橫跨中秋和雙十節，但最後實際重遊率竟不到3成。

鍾佩玲痛批，之前有過這樣的經驗竟然沒記取教訓，抽完就放假，交通費要自己付，住宿券僅折抵1千元，到底有多少民眾抽到熊好住的券會到台北住宿？對此，北市祕書長陳志銘表示，這就是為什麼這次熊好券的使用分為兩波，第一波沒用完，就留給第二波需要的人，而振興時間要縮短，才叫「刺激」。

鍾佩玲要求，振興是目的，但目前看到並沒有成效，應該要思考延長使用期限，延長到明年，甚至到228連續假期，否則中間沒有連續假期民眾又該如何規畫使用？陳志銘說，這次電子券可以延期，所以可以調整，也會將議員的建議納入考量。