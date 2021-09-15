每個人的擇偶條件都不同，有些人談戀愛時，非常重視外表或口袋深度，有的人則是看重對方是否對自己夠好，《靈匣網》近日分享4個靠感覺談戀愛的星座，不在乎對方是否對自己好不好，甚至可能因好看的外表而對人一見鍾情。

1.牡羊座

牡羊座一出生就不喜歡妥協，他們抱持「我要追求我想要的」的態度過生活，想要活出自己的風格，就算小時候被長輩制止，他們也不會放棄，堅持要走自己的路，成年後面對感情更是如此，他們一旦有喜歡的對象，無論有多困難，都要把對方追到手，就算對方沒這麼喜歡他，也不會因此放棄。

2.雙子座

雙子座看起來非常多情，像是亂槍打鳥的類型，但實際上他們擇偶有一定的要求，個性敏感的雙子座，不但要求視覺，還會要求聽覺，他們很可能因為一個人的聲音，而喜歡上對方，或因為對方的長相而陷入愛河，但雙子座鮮少因為別人對他們好，而喜歡上對方。

3.處女座

每當問處女座喜歡怎樣的類型，他們總是會說「對我好的！」，但事實並非如此，處女座個性非常固執，而且非常追求完美，對於顏值要求很高，無論身高、體型、五官、穿搭及髮型都非常在意，因此處女座很常被對方亮眼的外貌而吸引，甚至陷入愛河，不在乎對方是否對他們好。

4.水瓶座

若想進一步認識水瓶座，在交談中就必須激起他們的興趣，他們如果喜歡內斂的人，就必須表現出內斂的性格，倘若他們喜歡成熟的人，就要展現出最成熟的一面，這樣才有機會更深入了解他們，但是一開始無法符合水瓶座的期待，他們就不會再進一步接觸，哪怕你對他們再好，都只會被視為一般的朋友，不可能成為情人。