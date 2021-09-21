俗話說，寧為雞口，不為牛後，搜狐網命理專欄分享，天蠍座、獅子座、摩羯座的人天生性格高傲，能力優秀，總是自詡為王者，但他們態度強硬，不願聽人支配，即使與人吵架也不願妥協，做人的原則性非常強。

▍1.天蠍座

天蠍座的人從小就很高傲，掌控慾強烈，是最霸道的星座，相對獅子座的霸氣外露，天蠍座是內斂型的，平時不喜歡嶄露頭角，只會以冷酷的形象示人，唯有在關鍵時刻才會表現出來，很有事業心。天蠍座做人原則性極強，一旦與人發生不愉快或三觀不一致的事，無論對方是誰，他們都不會心軟妥協，就連先讓步或道歉都不可能，某方面來說有點固執難搞。

▍2.獅子座

獅子座的人天生自帶霸氣，他們自認是王者，生來就是要征服天下，因此除了自己，他們不認同任何人，更認為每個人都必須要臣服於他們，在職場上，他們不屑和弱者相處，也不迎合討好別人，既可以做到對人真誠熱情，也能做到獨立自強，耐得住寂寞，做事很理智，時時刻刻保持冷靜，基本上不會受人控制，只願意自己打天下，也不會聽從別人的命令。

▍3.摩羯座

摩羯座一向個性固執，自我意識很重，不論基於什麼原因，一旦和越親近的人吵架，他們就越不願意退讓，不僅態度強硬，還很愛鬧彆扭，總認為自己永遠是對的，不讓步不代表他們有理，很可能只是單純愛面子而已。雖然摩羯座平時很理性大度，也能講道理，但脾氣比較差，從不低頭認錯。