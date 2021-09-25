有些星座非常愛撥弄是非，甚至把八卦當成精神糧食，就算與他們交情不錯，都可能變成茶餘飯後的話題，《搜狐網》近日分享3個不愛搬弄是非，習慣獨善其身的星座，甚至是值得深交的好朋友。

1.摩羯座

摩羯座性格低調又收斂，他們習慣隱藏自己的想法，不喜歡與外人談論，做事非常有目標性，因此還未達到成果時，他們絕不對到處賣弄，而且不喜歡搬弄是非，主要是他們只專注於自己的工作和生活，將大部分的時間都用於提升自我，鮮少與人討論八卦，習慣將自己置身於事外。

2.金牛座

金牛座個性憨厚老實，做事也較低調，生活單純的他們認為，人生最重要的就是賺錢，也因為他們毫無心機，與金牛座相處格外輕鬆，不用無時無刻擔心他們會帶來麻煩，不過金牛座深知禍從口出的道理，因此他們的話並不多，更不用說去講別人壞話，儘管有時會覺得他們很無趣，但金牛座不會做損人利己的事情，讓人很放心。

3.水瓶座

水瓶座待人毫無心機，且他們自我意識很強，從不會盲從別人，做任何事都有自己的原則與底線，雖然他們個性較為內向，但非常懂做人之道，而且很有義氣，別人有需要幫忙時，他們也不會推辭，更不會在背後說朋友的壞話，而水瓶座遇到逾越道德規範或自己不喜歡的事情時，他們就會果斷遠離，置身事外，是值得深交的知己。