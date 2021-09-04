在談戀愛時，每個人偏好的相處模式都不同，有些人認為距離是一種美，即便在熱戀中，雙方還是要保有個人空間才不會膩，有些人則希望時時刻刻黏在一起，一秒都不想分開，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、獅子座、巨蟹座的男性最喜歡被另一半黏著，透過「被需要」的感覺來創造個人價值。

▍1.天蠍座

天蠍男非常內斂且寡言，外表看似難接近，其實他們只是外冷內熱的人，加上個性有點傲嬌，有時候想要什麼也不會坦率表達出來。天蠍男本性很多疑，從小就缺乏安全感，所以在戀愛過程中，若對方不黏他們，反而會讓他們感到不安，進而產生不少負面情緒，因為他們覺得被黏就是「被需要」，其實內心很樂意被依賴。

▍2.獅子座

獅子男形象霸氣，看似天不怕地不怕，但在感情中，他們其實很膽小又自卑，寧願伴侶時時刻刻黏著自己，也不想自己主動接近別人，因為他們很需要藉由「被需要」的感覺，來建立自信心跟個人價值，只要另一半很依賴他們，就能讓獅子男更有勇氣和力量。但若自己的另一半太獨立，獅子男心裡其實會有點失落。

▍3.巨蟹座

巨蟹男在感情裡屬於比較霸道的大男人，不僅會時不時查勤問行蹤，更不希望另一半太過強勢，只喜歡伴侶主動黏著自己，小鳥依人、弱不禁風的類型是他們的最愛。雖然他們有時也需要安靜的獨處時間，不過他們也很享受被依賴的感覺。只要兩個人黏在一起，就會讓他們產生幸福感和安心感。