蔡淑臻有新體悟。(羅永銘攝)

蔡淑臻疫情期間做了不少事。(羅永銘攝)

蔡淑臻當了社區主委及擔任評審工作。(羅永銘攝)

蔡淑臻疫情期間會追劇、下廚。(羅永銘攝)

蔡淑臻疫情期間看了不少書。(羅永銘攝)

全球爆發疫情以來，有些人的生活按下「暫停鍵」，已近1年未露面的蔡淑臻卻沒閒著，她近日接受本報獨家專訪分享居家防疫日常，除了看書、追劇、做飯、對相依為命的愛犬「腸腸」說說話、為新劇參與剪接，也開心分享「喜訊」，意外多了社區主委及劇本徵集活動專業評審2個新身分，展開斜槓人生。

蔡淑臻的外型和聲線充滿嬌柔感，善解人意的個性還帶點領導特質。她原本覺得住家社區環境需重新整頓，提出意見後，沒想到今年4月被推舉為社區主委一職，「如果我不當就無法完成想做的事，通常管委會不能決定的就要跟住戶討論、投票」，笑稱直到現在對「蔡主委」頭銜還不習慣。

她先改善社區內荒廢的水池及大廳環境，通常由總幹事出面聯絡水電工、木工或物業公司，報價後再貨比三家，走馬上任這幾個月來，她笑稱「其實吃力不討好」。許多住戶看到她親和的一面，誇她根本「仙女下凡」，將來考慮往政壇發展？她毫不考慮秒回：「政治是我最討厭的事。」

前不久她與《可不可以，你也剛好喜歡我》導演簡學彬、《女鬼橋》導演奚岳隆、《孤味》編劇黃怡玫、《引爆點》編劇王莉雯擔任「七十六號原子」、新加坡的新傳媒共同主辦的第1屆「亞洲說」劇本徵集活動評審。她獲邀當下的反應是「好酷」，除了開心，但也擔心夠不夠稱職，「其他人都有被認可的作品，也經過市場檢視，只有我是演員，決賽時我一直冒汗，很怕問出笨問題」。

由於優秀作品只能挑出5件，她喜歡的《大叔躲避球》劇本排第6位，「它第一眼就吸引我，是很勵志、可愛又有商業價值的劇本，若能拍成電影或影集，觀眾看了一定會有共感」。她當完評審的心得是，很多編劇把人設寫得精采，卻缺乏故事情節，「有缺了一角的遺憾，所以要把這2者放在一起是最難的」。

她去年以《噬罪者》拿下金鐘女配角，坦言以前和導演較沒互動機會，即使對劇本有想法也不敢提，「當時可能沒足夠自信，也可能我懂得不夠多，無法說服別人和相信別人」。現在擁有多重身分，下一步考慮當編劇？她說對演員工作還是有熱忱，但她也喜歡說故事，很想發展一部女子監獄的故事。

去年初恢單後，蔡淑臻開始學著一個人生活，這個疫情讓她有體悟與思索，「什麼對妳來說是最重要的、自己想要當什麼樣的人，現在對我來說，要做自己樂在其中、喜歡的事，既然做了就要享受過程」，她說現階段人生排序是健康第一，其次是工作，「可以的話也希望有感情啊」。