周治平在90年代叱詫華語流行樂壇的唱作歌手暨天王金牌製作人，睽違25年再戰歌壇，14日推出全新專輯唱片《中年男子》，他原定2011年將發表新專輯，在籌備工作1年多後，突然猶豫踩煞車，「如果要做就做整張專輯吧！」

他在2014年搬回台北，當時演唱的邀約很多，於是周治平拿忙碌當逃避的藉口，讓發新曲的時間一延再延，雖然每次演唱會的場合，周治平都會對著台下的觀眾預告他即將有新曲的發行，但心裡卻隱隱的覺得，這個目標是遙遙無期了，但去年疫情爆發後娛樂圈幾近停擺，周治平的演出場次驟降僅剩個位數，經紀人建議他說，閒著也是閒著，不如就把已經寫好的單曲發了吧，於是周治平拿起了他的筆記本開始工作。這次的進度卻異常的順利，從原本預計Ep，竟然發展成了10首歌的專輯。

他在4月底完成了第10首歌的創作，這個時候距離周治平起心動念開始準備這張專輯，正好是第10年，周治平感性的說：「你不會明白一個26年沒有發行過專輯的創作歌手要重新來過，得需要多少勇氣，下多少決心。」

他新專輯共同製作人董子穆更邀請新鋭編曲Jhen F、與殿堂級大提琴演奏家范宗沛，大膽挑戰顛覆歌迷聽覺，為周治平打造電音舞曲〈每個人都寂寞〉，在施人誠精準刻度的歌詞下，熱鬧歡愉的澎湃節奏中，大提琴巧妙地將「蝴蝶夫人」史詩級的古典樂句，無違地穿插融入於電音的迷幻衝擊中。碰撞出一種眾人皆醉我獨醒的寂寞感，周治平幽默：「這可真的要嚇到老太太了。」並透露老太太指的是他高齡90歲的頭號歌迷周媽媽。