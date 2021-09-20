44歲張姓男嫌犯曾經在高雄市楠梓區一家雞蛋行工作，他19日因為沒錢，竟然開車到後昌路某巷弄的雞蛋行，佯稱老闆積欠薪資，搶了新台幣7萬6514元，他得手後開車逃逸。警方在案發後4個小時就循線逮捕張男。

楠梓警分局右昌派出所表示，楠梓區後昌路某巷弄的雞蛋行19日中午12時39分發生一件搶奪案，警方獲報成立專案小組，積極查辦。

警方調查，張姓男子19日駕駛自小客車到這家蛋商，當時這家店正要打烊，張男於是尾隨林姓員工進入店內，並佯稱龔姓老闆積欠他工資，要向老闆索討欠款，張男當著林姓員工的面，強行搶走當周營業額約7萬6514元，張男得手後，開車逃逸。

警方獲報後根據報案人林姓員工的描述，並調閱嫌犯逃逸路線監視器，確認張嫌身分後，即向檢察官申請拘票，並於當天下午5時許拘提張嫌到案。

張嫌有多項前科紀錄包含搶奪與公共危險罪等，他供稱，因為疫情關係，自己與妻子均失業，生活無以為繼，因此才想到曾經在雞蛋擔任載運雞蛋司機，了解公司金錢流向，以與老闆有薪資糾紛為由，進入公司強搶金錢。

警方詢後，全案依搶奪罪移送橋頭地方檢察署偵辦，並擴大清查有無涉及其他刑案及共犯。