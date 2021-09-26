43歲阮姓越南移工昨天晚間相約多名同鄉友人在楠梓區租屋處餐敘飲酒慶生，不料飲酒而引發口角，阮男遭2名越南男子毆打且疑似持剪刀將他刺傷，2嫌犯案發後即逃逸，阮因鮮血直流被同鄉發現向警消報案，經送醫急救後無生命危險，警方已掌握嫌犯身分，將全力追緝到案，並朝殺人未遂方向偵辦。

高雄市警局楠梓分局後勁派出所於25日晚間9時59分接獲報案，指位於楠梓區瑞屏路7-11超商旁有人受傷，警方獲報後立即前往現場了解，發現越南移工在瑞屏路82巷的租屋處慶生餐敘飲酒起口角爭執。

壽星阮姓男子遭另2名越南男子從樓上打到樓下，阮男不敵逃往巷子口，其他越南同鄉見狀立即上前勸阻，但嫌犯仍不聽勸，且疑似持剪刀刺傷阮男腹部及左胸下方，造成2處穿刺傷，嫌犯刺傷阮男後隨即逃逸。

根據現場目擊民眾指出，阮男在楠梓科技產業園區瑞屏路出口遭1名男子壓制在靠近紅磚人行道的斑馬線並毆打他，隨後另1名男子也上前毆打阮男，不久後有1男子出現連忙推開攻擊阮男的2名男子，鬥毆男子與數名疑似餐敘的男子隨後一哄而散。

被害人阮姓男子經由救護車送往國軍高雄總醫院左營分院急救，經醫師急救後無生命危險，意識清楚。

承辦警官表示：「阮男生日差點變忌日！」警方目前已掌握嫌犯身分，並成立專案小組全力追緝，朝殺人未遂方向偵辦，將追查釐清事發經過，全案員警積極偵辦中。

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