台中市一名民眾向警方報案，在南屯區五權西路近向心路口拾獲1支手機，員警確定手機使用狀況欲抄登資料，另名男子慌張衝進派出所表示剛丟失手機想請員警協助，沒想到一眼看到員警手上拿著自己的手機，員警核對資料確認是他的手機，失主對手機失而復得，直呼警察好神。

「心情像坐雲霄飛車一樣大起大落，感謝遇到好心民眾和熱心積極的員警協助」，手機在短時間內尋回的張姓男子說，「終於找到你（手機）了！」頻頻鞠躬向警第四分局南屯派出所值勤警員張時益表示感謝。

張姓民眾向員警表示，外出採買民生用品，將手機隨手擺放在置物架，經過顛坡路段沒發現手機早已掉落，等到停等紅綠燈時，始察覺手機早已不翼而飛，手機裡有許多珍貴的照片及工作資料，心急如焚沿路不斷找尋。

途中看到警所發亮的銜牌，宛如看到明燈，二話不說直衝派出所請求人民保母協助。結果一進警所自己還沒開口，員警彷彿未卜先問他「您是來找手機的吧？！」

張男馬上點頭稱是，驚喜之情溢於言表，感謝遇到好心民眾和熱心積極的員警協助，自己的手機才不至流浪在外。

南屯派出所所長江松泳表示，民眾如果遺失物品先莫慌張，若是證件類可撥打「1996」線上掛失；信用卡務必第一時間向銀行辦理遺失，以免遭有心人盜用；其他物品可至鄰近派出所登記，並至警政署的「拾得遺失物管理系統」網站查看是否有其他民眾拾獲，以維護自身權益。