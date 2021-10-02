回收舊機，即有機會換新機！環保署為了促進資源循環、回收舊機，從2019年起，將每年10月訂為手機回收月，只要回收舊機，即有機會可抽中新手機，苗栗縣環保局表示，10月24日將於竹南鎮塭內社區舉辦舊手機回收活動，歡迎民眾共襄盛舉。

根據環保署統計，2019年回收23000支手機、2020年則回收了37000支手機，今年持續辦理，民眾只要完成回收，將提供回收金、手機折價券、好禮抽獎活動，另外還可以取得環保署提供的抽獎券，預計在11月中旬抽出得主。

今年回收舊手機，即有機會獲得iPhone 12 mini、Samsung Galaxy A52、ASUS ZenFone7、HTC U20等智慧型手機。至於回收地點，則包含8大品牌、4大電信業者、全家便利超商，還有苗栗縣環保局3樓廢棄物管理科等據點。

回收的舊手機只要有基本元件含外殼、電路板，即可至據點回收。苗栗縣政府環境保護局局長陳華盛表示，除了逕行前往指定地點回收外，苗栗縣環保局也將於10月24日於竹南鎮的塭內社區，舉辦舊手機回收活動。相關活動可電洽諮詢專線037-558558分機321、329。