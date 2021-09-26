在26日開幕的2021年世界互聯網大會烏鎮峰會上，阿里巴巴CEO張勇表示，圍繞國家的雙碳目標制定碳中和路徑，是阿里ESG（環境保護、社會責任、公司治理）戰略的重中之重，作為連接十億級用戶生態，千百萬級商業經濟數字平台，既要確保自身成為一家健康可持續發展的公司，同時也有機會與廣大客戶和夥伴搭建綠色和可持續的新商業生態。

根據《證券時報》引述直張勇表示，無論對於公司治理還是對於保障使用者數據隱私和權利，數位安全治理等國家和社會深切關注的領域，平台企業必須有所作為。

在ESG另一方面，圍繞社會進行的戰略選擇是助力「共同富裕」。張勇表示大陸經濟居世界第二，人均GDP突破1萬美元，但一些地區存在發展不充分、不均衡的現象，數位化大有可為。

他舉例，幾個月前和十幾位紮根鄉村一線的阿里資深員工交流過，他們的親身經歷感受到在基層、在農村，輸血不如造血，送錢送物不如送去數位化能力，如果能夠幫助村鎮縣打通縣上的診療資源，可以讓村民少跑一點路，幫助當地留下人才授人以漁，就可以幫助當地產業帶來持續可見的發展變化。