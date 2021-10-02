中油三接外推環差案將在10月12日首次闖關環評專案小組審查，台灣親子共學教育促進會近日認為藻礁公投小組的議決漸往政治動員靠攏，在今年8月9日退出藻礁公投小組，對此，藻礁公投表示，願意來幫藻礁的，都是藻礁的朋友！我們將持續和社會對話，廣納各方力量，為藻礁、為世代子孫，鋪陳一場追求真相、理性思辨的公民運動。

藻礁公投小組自6月以來，持續舉辦藻礁學講座，希望透過各領域不同的公民、學者、民代的分享，深化藻礁議題的認識以及能源政策的取捨，迄今仍維持每週一至三場的能量，已結束的講座課程均留存在網路。

針對親子共學團決定退出決策小組並於今日發出聲明，藻礁公投小組心裡覺得很難過。但相信保護藻礁的目標、深化公民審議的目標，都仍然是一致的；也譴責執政黨在外推方案尚未通過環差前就以此呼籲人民做出選擇，有違公投的精神。藻礁公投小組除了持續尋找更佳的替代方案之外，也會嚴格監督外推方案的環差程序

「2050淨零碳排，不能空口白話」，藻礁公投小組指出，執政黨一方面疾呼要淨零減碳，另一方面卻又要大力發展天然氣產業，完全忽略過渡能源所扮演的角色；尤有甚者，執政黨程序不正義的能源轉型政策，更是造成扼殺自然環境原兇。

藻礁公投小組最後指出，攸關台灣未來永續發展的淨零碳排路徑，在2025後的政策方向付之闕如，關於三接與四接的替代方案評估，政府也研議不足，使民眾難以在充分資訊下做出決定。執政黨在藻礁保育、環評過程都有明顯的程序正義瑕疵；在工程進行中破壞藻礁、刮除柴山多杯孔珊瑚以及近期的泥埋事件，都不見執政黨依法處理。呼籲執政黨應依法行政，更應秉持公投法的精神，公開相關資訊，使人民可以做出最佳選擇。