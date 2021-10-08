《路透社》8日報導，據2名不願透露姓名的消息人士爆料，隨著中國武力犯台的潛在風險日益加劇，為加強台灣防衛力量，1支美特種作戰部隊與1支美陸戰隊秘密的派駐台灣協助台灣軍隊訓練。甚至，這項任務早在拜登於2021年就職前就開始。對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）預測，北京可能會加大對台壓力以為因應。

五角大廈一如過往，不願透露美國對台灣軍隊的訓練或建議細節，也不願具體回應、證實相關部署。美國五角大廈發言人薩波（John Supple）表示不願評論相關行動、作戰與訓練；但強調美方「對台灣的支持與國防關係，依舊是因應中華人民共和國近來形成的威脅」。

台灣國防部僅表示，「所有軍事交流都是照年度計畫進行」。另有消息指出，赴台美軍曾到場觀察國軍110年度「特種部隊關鍵戰力競賽」。

《路透社》指出，雖然消息人士不願披露駐台協訓已持續多久時間；但暗示早在拜登2021年就職前就已開始。這類行動先前亞洲也有媒體報導過；但如今北京頻頻派出軍機擾台，任何形式的美國官方舉動都會讓兩大強權的關係更為緊張。相關報導最早由《華爾街日報》7日披露。

對此，葛來儀表示，「不排除北京已經掌握此一消息(指美軍駐台協訓)的可能性」。事實上，早在川普政府時期，就曾在社群媒體發表過關於特種作戰部隊訓練的推文。但「公開將逼迫北京做出回應，他們可能會透過擴大對台壓力來因應」。

美國眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）則認為，「如果稱之為部署，這次的部署並沒有特殊之處。我認為美軍特戰與其他單位的人員的確在台灣。過去我們就有在那(台灣)訓練軍隊，與他們一起操演」。

共和黨籍聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）則表示，對這類消息沒有特別關注，只看過公開報導。「事實上，如果媒體爆料數目是數百，我會更高興點」。

報導指出，作為台灣最大的武器供應國，美方長期以來提供相當武器系統培訓，並針對如何強化防衛能力以抵擋大陸犯台提供詳細建議。近日，大陸軍機多次飛越台灣防空識別區(ADIZ)；但北京卻避開領空。台灣譴責大陸軍事行動，矢言捍衛台灣自由民主，只有台灣人才能決定自己未來。