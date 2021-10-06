《路透社》報導，美國總統拜登5日表示，已和中國大陸主席習近平針對台灣議題進行談話，雙方表態同意遵守「台灣協議」。另據「半島電視台」報導，白宮也宣布值此華府與北京緊張關係加劇之際，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於蘇黎世，會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。

拜登表示，「我已和習近平討論台灣議題。雙方同意彼此將遵守『台灣協議』。我們也很明白的談到，我認為他不應該做出任何逾越此協議的舉措。」這是拜登在共機連4日近150架次進入台灣防空識別區(ADIZ)後，拜登首次做出回應。

《路透社》指出，拜登所指的疑似華府長期遵守的「一個中國政策」與《台灣關係法》；就前者言，即正式承認北京而非台北。就後者來說，該法規範關於台灣未來將以和平方式決定。

報導表示，近日共軍戰機頻頻闖入台灣ADIZ，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）3日在聲明中強調，「美國非常關注在台灣附近的挑釁性軍事活動，這已破壞穩定，並有造成誤判的風險，更破壞區域的和平與穩定」。

在記者會上，拜登也談到自己在9月9日與習近平展開長達90分鐘的通話。這是7個月來兩人首次談話，當時兩人重申全球兩大經濟體間的競爭，不能進一步引發衝突。