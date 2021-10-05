美國海軍學會新聞網(USNI)4日報導，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）1日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）線上論壇時指出，中國大陸在鄰近日本附近不斷擴大其軍事能力的規模與範圍，已經對關島、夏威夷與澳洲構成威脅。也因此，澳洲與美、英成立AUKUS；不過澳洲無意發展核武，只是藉此提升潛艦能力因應北京威脅。

希克斯提到，大陸領導人習近平的言論凸顯「他們明確地想成為全球軍事強權的意圖」，而北京軍事能力飛躍式的成長，更讓五角大廈確定其為「競爭步伐快速的對手」。

不過，她強調這「不意味我們(美方)正針對特定能力進行軍備競賽」，「美國與印太地區的夥伴、盟友的想法是緩和緊張情勢，阻止北京的霸凌與可能採取的侵略行動」。

當被問到台灣問題，她強調「兩岸不斷升級的緊張情勢，是我們非常密切關注的事情」。USNI指出，就在9月，北京才向台灣防空識別區派出24架戰機，為過去2年以來的數量第3多的一次入侵。

希克斯表示，在1970年代簽署法律(指《臺灣關係法》)的架構下，「我們對民主的台灣島做出承諾。美國與其他國家，特別是日本，正努力強化台灣自我防衛能力，以抵抗大陸的入侵」。

她補充道，即使「日本新一任的首相岸田文雄就職，東京對印度─太平洋的自由開放，甚至是西太平洋的安全承諾，都不會出現任何變化」。岸田文雄曾任外務大臣。

事實上，為了重申美方對台灣的承諾，美國近日增加軍艦穿越台灣海峽的頻率，並強調兩岸應和平解決圍繞在台灣未來而產生的緊張局勢。

希克斯還提到，澳洲對採取擴張主義的北京感到憂慮，澳洲也無意利用其與美英組成的AUKUS協議，來發展核武。澳洲目的只是透過該協議引進核子推進技術，進而改善其潛艦艦隊，使其航程與隱匿性提升。畢竟，北京也在擴大攻擊潛艦與彈道飛彈潛艦艦隊。

目前三國剛剛開始為期18個月的磋商期；其中，三方將討論涉及潛艦、先進計算、網路科技與轉讓等事宜。