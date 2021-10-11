日前，美國《華爾街日報》、英國《經濟學人》報導稱，美軍已秘密駐台一年有餘。大陸國台辦發言人馬曉光11日發布「答記者問」評論，大陸堅決反對台美之間進行任何形式的軍事聯繫。

美國《華爾街日報》7日獨家披露，為增強台灣的防衛能力，美國至少從一年前開始派遣特種部隊和陸戰隊赴台，對台灣軍隊進行祕密訓練。

《華爾街日報》援引美國官員的話報導稱，約20多名美國特種作戰部隊和支援部隊成員，正在為台灣陸軍小單位進行訓練。美軍陸戰隊成員則在與台灣海軍合作，使用小艇進行訓練。其後，路透社也引述兩位要求匿名的知情人士說，少量美國特種作戰人員一直在臨時性地輪調台灣，並暗示這自拜登政府1月上任之前就已開始。

馬曉光表示，大陸敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理合灣問題。大陸正告民進黨當局，妄圖勾連外部勢力謀「獨」，「以武拒統」，是打錯算盤，逃脫不了失敗的下場。