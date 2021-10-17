台積電美國廠如火如荼建設中，美國財經媒體CNBC特別探訪位在亞利桑那州的新廠，當地主管透露，美國廠全都是複製台灣的晶圓廠，期待完成建設後能為產能提供助益，而亞利桑那子公司執行長Rick Cassidy特別分享與台積電創辦人張忠謀共事的經歷。

CNBC報導，台積電亞利桑那子公司執行長兼總經理由企業策略辦公室資深副總經理Rick Cassidy擔任，針對目前台積電美國廠的計畫，當地主管則透露台積電美國5奈米廠，全部都是複製台灣的晶圓廠。

對此，Rick Cassidy表示，「如果想要擁有更多的產能，就必須建造更多的晶圓廠，這是我們搬到美國的原因，當然我們的客戶希望我們在美國，美國政府也希望我們能夠在這裡。」

不僅如此，Rick Cassidy也分享過去跟台積電創辦人張忠謀共事的經歷，當初張忠謀出去籌錢，都會遭到外界勸退，甚至認為他的想法太天真無法實現，沒想到30年過去，台積電已經成為數一數二的大廠，靠的就是頂尖的技術與對客戶的誠信。

Rick Cassidy已在台積電工作長達23年，是台積電能成為世界大廠的重要幹部，過去與張忠謀交流的經驗中，令他印象最深刻的一句話則是，「當你專注在一件事情時，你就會把它做得非常好。」

台積電積極擴張事業版圖，除了持續投資美國廠，上周四（14日）台積電法說會，總裁劉德音也證實台積電將赴日設廠，初步規劃以22及28奈米的特殊製程為主，預計2022年開始建廠，2024年量產。