印度海軍宣布，美國、日本、澳洲和印度4國「四方安全對話」（Quad）的馬拉巴爾（Malabar）聯合海戰軍事演習第2階段，將於12至15日在孟加拉灣（Bay of Bengal）舉行。

「印度快報」（The Indian Express）引述印度海軍報導，印方將派出蘭維賈伊號（INS Ranvijay）驅逐艦、薩特普拉號（INS Satpura）巡防艦、P8I長程海上巡邏機和一艘潛艦參加演習。

至於美國，將由卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦與香普蘭湖號（USS Lake Champlain）和史托克代爾號（USS Stockdale）2艘驅逐艦代表參加。

日本海上自衛隊則派出加賀號（JS Kaga）和村雨號（JS Murasame）2艘護衛艦參演。澳洲皇家海軍由巴拉瑞特號（HMAS Ballarat）巡防艦和天狼星號（HMAS Sirius）補給艦代表。

印度海軍表示：「第2階段演習將以第一階段演習發展出的協同力、協調力和互操性為基礎，並將重點放在先進的水面戰事和反潛戰上。」

馬拉巴爾軍演第一階段已於8月26日至29日在菲律賓海舉行。

「印度人報」（The Hindu）報導，這次軍演將是美國、英國和澳洲宣布成立AUKUS三方戰略聯盟以來，四方對話國家首次軍事活動。

AUKUS旨在深化美英澳間一系列「新興的安全和防禦能力」合作，包括協助澳洲配備至少8艘核動力潛艇。